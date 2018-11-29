شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تطرح أول تريلر للموسم الرابع من مسلسل Fuller House والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر Netflix التريلر الرسمى للموسم الرابع من مسلسل Fuller House، المقرر بدء عرضه يوم 14 ديسمبر. وتدور أحداث Fuller House حول أرملة تطلب مساعدة شقيقتها ستيفانى وصديقها كيمى فى تربية أبنائها. ويضم فريق الممثلين أيضًا مايكل كامبيون وإلياس هارجر وسونى نيكول برينجاس وسكوت وينجر، كانداس كاميرون-بور، و أندريا باربر، و جودي سويتن يبدو أن الموسم الجديد من Fuller House سيشهد عودة جون ستاموس وديف كوسيلي وبوب ساجيت ولوري لوفلين وسكوت وينجر.

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