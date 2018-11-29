شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 ألف درهم قيمة جوائز مهرجان العين السينمائى فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائى فى دورته الأولى، فى الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو المقبل، وهو المهرجان الذى يقدم جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 300 ألف درهم إماراتى للفائزين بجوائزه فى المسابقات الرسمية التى تضم مسابقة الصقر الإماراتى للأفلام الطويلة وتقدر قيمة جائزة أفضل فيلم: بـ50.000 درهم إماراتى تذهب الجائزة لمخرج (مخرجى) العمل الفائز وجائزة أفضل ممثل إماراتى (ممثلة) بقيمة 20.000 درهم إماراتى تذهب الجائزة للممثل - الممثلة.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فجائزة أفضل فيلم تقدر بـ40.000 درهم إماراتي تذهب لمخرج (مخرجى) العمل الفائز وجائزة لجنة التحكيم تقدر بـ 25.000 درهم إماراتى تذهب لأحد العناصر المميزة فى العمل الفائز وجائزة أفضل ممثل إماراتى (ممثلة) تقدر بـ10.000 درهم إماراتى تذهب الجائزة للممثل (الممثلة).

أما جائزة أفضل فكرة فيلم فتقدر بـ 5000 درهم إماراتي تذهب لمخرج (مخرجى) العمل الفائز وجائزة أفضل فيلم للطلبة هى 20.000 درهم إماراتى تذهب لمخرج (مخرجى) العمل الفائز.

فيما تقدم مسابقة الصقر لأفلام زايد جائزة "الشيخ زايد" لأفضل فيلم بقيمة 30.000 درهم إماراتي. وفي مسابقة الصقر الخليجي يقدم المهرجان جائزة أفضل فيلم طويل بقيمة 40.000 درهم إماراتى تذهب الجائزة لمخرج (مخرجى) العمل الفائز ، وجائزة أفضل ممثل (ممثلة) عن الفيلم الطويل وتقدر بـ20.000 درهم إماراتي تذهب الجائزة للممثل (الممثلة).

بينما تقدم مسابقة الصقر لسينما العالم جائزة أفضل فيلم قصير بقيمة 30.000 درهم إماراتي تذهب لمخرج (مخرجى) العمل الفائز فيما تقدم مسابقة الصقر للفيلم المدرسى جائزة أفضل فيلم بقيمة 15.000 درهم إماراتى.