بالصور: ساندرا بولوك تخطف الأنظار باللون الأخضر في عرض فيلمها Bird Box لتظهر كالحسناء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - لطالما امتلكت الممثلة الأمريكية “ساندرا بولوك” سحر استثنائي وذوق رفيع عند اختيار أجمل الأزياء وأكثرها أناقة لجميع المناسبات العامة منها أو الخاصة، فلم تُخيب آمال محبيها على الإطلاق.

خطفت النجمة الشهيرة الأنظار بإطلالتها الغاية في الأناقة خلال العرض الأول من فيلمها الجديد Bird Box المقام في سينما Zoo Palast في مدينة برلين الألمانية يوم أمس الثلاثاء.

اختارت النجمة الحسناء، البالغة من العمر 54 عامًا، ارتداء فستان بكتف واحد أخضر فستقي اللون مزيَّن بتفاصيل وزخارف فضية تحديدًا حول منطقة الخصر والأكتاف من توقيع العلمة التجارية الإيطالية “ألبرتا فيريتي”، واعتمدت لإطلالتها الكلاسيكية الممزوجة بالعصرية تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة بينما أسدلت خصلات شعرها الأمامية على جانبي وجهها.

وعلى صعيد المجوهرات، قررت “بولوك” اختيار مجوهرات بسيطة وناعمة من تصميم “ستيفن ويستر”، واختارت انتعال حذاء ذو كعب عالٍ من تصميم “ستيورات فاينسمان”.

وانضمت إلى الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار في هذا الحدث مخرجة الفيلم “سوزان بير”.

تدور أحداث فيلم الرعب-الآكشن Bird Box حول كائناتٍ غريبة تجعل من يراها يقتل من حوله، لينتهي به الأمر بالانتحار، ولكي لا يتأثّر الإنسان بهذه الكائنات، يجب عليه أن يعصب عينيه لكي لا يراها.

وفي الفيلم، تتمكن بولوك من الهرب مع مجموعةٍ من الناجين، ثمّ تكتشف بأنها لا يمكنها الاعتماد على أحدٍ إلّا نفسها، خصوصاً بعد إنجاب ابنها الأول.