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كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 11:46 صباحاً -
حنان الخضر تعود بعد أسابيع على إختفائها.. فهل ألغت زفافها؟
عادت الفنانة المغربية حنان الخضرعن قرار إعتزالها، وفتحت صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي بعد شهر من اغلاقها، وذلك بعد شائعات إعتزالها الفن وإرتباطها برجل اعمال أرغمها على الإعتزال.
ولم تنشر حنان الخضر أي صورة جديدة، لكن عودتها الى السوشيال ميديا أسعدت متابعيها.
وكانت أسباب إختفاء حنان الخضر تراوحت حول إعتزالها الفن، خصوصاً بعد أن إنتشرت شائعة تفيد أنها دخلت القفص الذهبي ومن المرجح أن العريس كان مليارديراً غامضاً لا يريدها ان تكمل في مشوار الفن، رغم انها لا زالت في البداية.
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