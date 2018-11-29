“عايش سعيد” لـ عبد المجيد عبد الله تواصل رحلة نجاحها

متابعة الخليج 365: يواصل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله تحقيق نجاح أغنيته الجديدة “عايش سعيد” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وقد تخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ7 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ3 أسابيع على إتاحة عرضه عبر قناة عبد المجيد عبد الله على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “عايش سعيد”، هي من كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي وتتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية بمختلف بلدان الخليج العربي. لمشاهدة فيديو أغنية “عايش سعيد”:

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