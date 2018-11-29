ديو Shallow لـ ليدي جاجا وبرادلي كوبر يحطّم أرقام يوتيوب!

متابعة الخليج 365: تواصل أغنية Shallow للمغنية الأمريكية ليدي جاجا والممثل الأمريكي برادلي كوبر، الخاصة بفيلم A Star Is Born تحقيق نسب مشاهدة واستماع مرتفعة منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحصد الفيديو الخاص بالأغنية 125 مليون مشاهدة عبر قناة ليدي جاجا الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات في فترة لا تتعدَ الشهرين على إطلاقه.

الجدير ذكره أن أحداث فيلم A Star Is Born تدور حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.

لمشاهدة فيديو أغنية Shallow: