يسرا تكشف حقيقة شجارها مع إلهام شاهين

متابعة الخليج 365: واجهت الممثلة يسرا خلال الساعات الأخيرة اتهامات بالخلاف مع زميلتها الهام شاهين في كواليس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود “خناقة” بين النجمتين.

وقالت يسرا في تصريحات صحفية عن الموضوع: “لا يوجد أي خلاف بيني وبين زميلتي الهام شاهين، التي أحترمها وأقدرها وأحبها كثيرا، وتربطنا علاقة مودة وحب وسنوات طويلة من العشرة والتعاون سويا في أعمال فنية جيدة ومميزة”.

وتابعت: “هذه الصورة تم التقاطها في وضعية توحي بوجود خناقة بالفعل، ولكني أصفها باللقطة الخبيثة، فقد تم نشرها دون توضيح طبيعة الموقف، فكل ما هنالك أنني كنت أٌقول لإلهام أنني لن أتمكن من حضور حفلة عيد ميلادها، وكانت هي تلح علي في ذلك، فأصريت على موقفي وقلت لها إنني بالفعل مشغولة جداً، ولدي تفاصيل في حياتي لن تمكّنني من الحضور، فعاتبتني بشدة وفي تلك اللحظة تم التقاط الصورة”.

الجدير ذكره أن صداقة متينة تجمع بين يسرا وإلهام شاهين منذ سنوات بعيدة فتلتقيان دائمًا في المناسبات الفنية والخاصة.