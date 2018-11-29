عاصي الحلاني لأحبائه: “أتمنى أن أكون على قدر محبتكم”

متابعة الخليج 365: بعد أن تلقّى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني التهنئات من زملائه في الوسط الفني وجمهوره في لبنان والعالم العربي، عبّر عن فرحته بهذا القدر من الاحترام والمحبّة بكلماته الخاصة.

وكتب عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كنت أتابع من خلال مراكز التواصل الأجتماعي كل رسائل الموده والمعايده شكراً لكم احبائي على الكلام الجميل والنبيل احمد الله على نعمة محبتكم راجياً من المولى عز وجل ان يمن عليي بالصحه لاستطيع ان اقدم لكم دائماً الأفضل.. اتمنى ان اكون على قدر محبتكم باذن الله”.

ويتواجد عاصي الحلاني حاليًا في ولاية ساو باولو في البرازيل حيث سيحيي حفلًا غنائيًا ساهرًا للجالية اللبنانية في مدينة ساوباولو.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي حققت ما يقارب الـ2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.