التون جون يلغي حفلاً موسيقياً قبل 30 دقيقة من العرض… والسبب؟

متابعة الخليج 365: خرج محبّو المغني البريطاني الشهير التون جون، بخيبة أمل كبيرة من موقع الحفل الموسيقي الذي كان مقرّراً مساء الثلاثاء في أورلاندو الأميركية بعد أن ألغى جون حفله قبل نحو 30 دقيقة فقط من الموعد المقرر لبدء العرض.

ووّجه منظّمو الحفل اعتذاراً لمن حضروا خصوصاً أن التذاكر كانت قد بيعت بالكامل، وجاء في البيان: “نحن آسفون أن نعلن إلغاء الحفل والسبب هو إصابة التون جون بعدوى في الأذن لذا لم يتمكن من الأداء هذه الليلة”.

وأوضحوا أن الحفلة الموسيقية ستتم إعادة جدولة موعدها في المستقبل القريب، وطلبوا من الزبائن “الإحتفاظ بالتذاكر الخاصة بهم”.

من جهة أخرى، اشتعلت موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض من حضروا الحفل، الذين أدانوا المغني البالغ من العمر 71 كونه ألغى الحفل في اللحظة الأخيرة معتبرين أنهم تعّرضوا للإذلال.