ابنة جاكي شان تتزوّج من حبيبتها… فكيف علّق والدها الممثل الشهير؟ – بالصور

متابعة الخليج 365:: أعلنت إيتا إنج، ابنة جاكي تشان، زواجها من صديقتها بعد أن ادعت في وقت سابق من هذا العام أنهما أصبحتا بلا مأوى بسبب “والديهما المناهضين للمثليين”.

وأكدت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا أنها تزوجت من شريكتها الكندية آندي فول وشاركت صوراً من زفافهما حيث ظهرتا وهما تقبلان بعضهما خلف شهادة الزواج.

وقد تزوج الثنائي في كندا قبل أن يعود إلى هونغ كونغ مسقط رأس إيتا، فيما لم يعلّق الممثل الصيني الشهير جاكي شان علانية على زواج ابنته حتّى هذه اللحظة.

فعلى الرغم من أن إيتا هي ابنة جاكي شان من علاقة غير شرعية، إلا أنها تعتبره غريباً وصرّحت في الماضي إنها لن تعترف به كوالد حقيقي بسبب نوع العلاقة التي جمعته بوالدتها في أواخر التسعينيات.