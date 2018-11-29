قيس الشيخ نجيب يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة

متابعة الخليج 365: استذكر النجم السوري قيس الشيخ نجيب والده الراحل برسالة مؤثرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر قيس الشيخ نجيب في الذكرى السادسة على رحيل والده صورة له من مسلسل “قمر بني هاشم” وكتب في تعليقه عليها: “السمعة الحسنة و الطيبة هي الكنز الحقيقي بعد الرحيل. على قد ما كنت فخور فينا بكل لحظة و بكل جوارحك على قد ما الفخر غامرنا و طامرنا وين ما رحنا و مين ما التقينا. صاروا ست سنين .الله يرحمك يا بابا يا حبيبي و يرحم آباءكم جميعا هي الصورة من مسلسل اسمو قمر بني هاشم محمد شيخ نجيب”.

ومن المعروف أن محمد الشيخ نجيب، هو مخرج وممثل سوري. ولد في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريون في 21 فبراير من عام 1974، درس في هنغاريا وتخرج عام 1984 كما قدّم أعمالاً تلفزيونية منها كمخرج ومنها كممثل، وتوفي في بيروت في 30 نوفمبر 2012 وذلك بسبب اصابته في داء السرطان.