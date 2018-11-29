العد التنازلي لزفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس بدأ

بدأ العد العكسي لزواج نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الاميركي نيك جوناس خاصة بعدما حصل الثنائي على الترخيص الرسمي للزواج من الولايات المتحدة الاميركية.

ووصل الى الهند كل من بريانكا (36 عاماً)ونيك (26 عاماً) حيث سيقام حفل الزفاف اول كانون الاول/ديسمبر المقبل في قصر تاريخي وقديم جداً.

وبدأت بريانكا ونيك الاحتفالات في الهند مع بعض الاصدقاء والاقارب.

نذكر ان نيك جوناس، بدأ بمواعدة بريانكا شوبرا، منذ ايار/مايو 2018. وفي آب/اغسطس الفائت اعلنا خطوبتهما وذلك في حفل خاص في مدينة مومباي، حيث ارتدى الشريكان الملابس الهندية التقليدية. وتبادل الشريكان حينها صور الخطوبة من الحفل على حساباتهما الشخصية على إنستغرام.