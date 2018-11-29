سارة فرح تفاجئ متابعيها بلون غنائي جديد

Nov 29, 2018 اطلقت الفنانة سارة فرح اغنية جديدة بعنوان أيوب” حصرياً عبر تطبيق انغامي. الاغنية لونها جديد ومختلف على جمهور سارة التي تمنت ان يحب الجمهور العمل الجديد خاصة بعدما قدمت لوناً مختلفاً. الأغنية خليجية عراقية كلمات وألحان عادل العراقي وتوزيع وميكس وماسترينغ ناصر الأسعد. تلقت سارة العديد من الرسائل على مواقع التواصل حيث عبّر محبيها عن اعجابهم باالغنية التي بدأت تحقق الاصداء الايجابية. آخر اعمال سارة اغنية بعنوان “خنتك” اطلقتها على قناتها على يوتيوب. لسماع الاغنية اضغط هنا







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