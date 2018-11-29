إلهام شاهين توضّح سبب خلافها مع يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي

أكّدت الفنانة إلهام شاهين أنه لا يوجد أي خلاف بينها وبين الفنانة يسرا، وذلك بعد أن انتشرت صور لهما أثناء تشاجرهما في كواليس حفلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، ووصفها البعض بـ"الخناقة".

وأوضحت إلهام أن الصور تم تفسيرها بشكل خاطئ، وذلك في لقائها ببرنامج the insider" بالعربي",مضيفة "يسرا تلقّت نفس الخبر ولكني علّقت لها "اللي قال كدا حمار".

وشرحت إلهام تفاصيل الموقف قائلة : كنت غاضبة من يسرا لأنها تريد أن تعتذر عن عدم حضور حفلة عيد ميلادي المقبل، وذلك بسبب ارتباطها بالسفر خارج مصر خلال تلك الفترة ، ولكني غضبت منها ,وأصررت على حضورها، واعتبرت إن اعتذارها غير مقبول، وكانت تسعى لإقناعي.