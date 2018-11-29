القاهرة - محمد عمار
صرّح الفنان ظافر عابدين بأن وجوده في لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي شرف كبير له، وبخاصة أنه من المهرجانات العالمية، موضحا أنه شاهد مجموعة كبيرة من الأعممال وهي بالفعل تتسم بالتميز.
وأضاف ظافر عابدين أن السينما في تقدم مستمر، مؤكدا أن السينما العربية لا تبتعد كثيرا عن السينما العالمية، فهي قريبة منها في كل شيء إذ إن هناك مخرجين عربا استطاعوا أن يوجدوا بشكل مميز وبخاصة أنه على دراية كاملة بتكنيك السينما الحديثة.
وبيّن عابدين أن مصر بالفعل هي هوليوود الشرق وفيها يجتمع كل العالم لإبراز مواهبهم، مشيرا إلى أنه سعيد بتحقيق نجاح كبير في مصر من خلال أعمال مميزة ارتبط بها وارتبطت به في تاريخه الفني.
شكرا لقرائتكم خبر عن عابدين يُؤكّد مُشاهدته أعمالًا رائعة في مهرجان القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .