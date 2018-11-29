عابدين يُؤكّد مُشاهدته أعمالًا رائعة في مهرجان القاهرة

صرّح الفنان ظافر عابدين بأن وجوده في لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي شرف كبير له، وبخاصة أنه من المهرجانات العالمية، موضحا أنه شاهد مجموعة كبيرة من الأعممال وهي بالفعل تتسم بالتميز.

وأضاف ظافر عابدين أن السينما في تقدم مستمر، مؤكدا أن السينما العربية لا تبتعد كثيرا عن السينما العالمية، فهي قريبة منها في كل شيء إذ إن هناك مخرجين عربا استطاعوا أن يوجدوا بشكل مميز وبخاصة أنه على دراية كاملة بتكنيك السينما الحديثة.

وبيّن عابدين أن مصر بالفعل هي هوليوود الشرق وفيها يجتمع كل العالم لإبراز مواهبهم، مشيرا إلى أنه سعيد بتحقيق نجاح كبير في مصر من خلال أعمال مميزة ارتبط بها وارتبطت به في تاريخه الفني.