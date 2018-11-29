شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس وعبد المجيد عبد الله ينعيان ابن المطرب طلال سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى كلا من المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، والفنانة بلقيس ابن المطرب طلال سلامة، الذى توفى أمس. وقدم المطرب عبد المجيد عبد الله، التعازى لوفاة ابن المطرب طلال سلامة، قائلا "خالص العزاء والمواساة لحبيبنا أبو محمد طلال سلامة فى وفاة ابنه أحمد نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

عبد المجيد عبد الله وأعربت الفنانة بلقيس عن حزنها لوفاة ابن المطرب طلال سلامة، قائلة "خالص العزاء والمواساة لأخونا الفنان طلال سلامة فى فقيده الغالى أحمد، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يربط على قلب والديه اللهم أمين".

بلقيس وفقا لوسائل إعلام، فأن ابن المطرب طلال سلامة كان قد تعرض لحادث منذ 8 سنوات، دخل على أثرها فى غيبوبة طويلة.

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