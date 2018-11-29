شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Creed II يحقق 57 مليون دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Creed II إيرادات وصلت إلى 57 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 21 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث تم طرحه في حوالى 3441 دور عرض أمريكية.
فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لوندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبي، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو.
يدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بي جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسي إيفان دراجو، الذي قتل داخل الحلبة في فيلم Rocky IV.
الفيلم من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.
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