خاص بالصور- وصول الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني الى مهرجان أجيال السينمائي وإختتام مراسم السجادة...

ميرنا وليد - بيروت - وصل منذ قليل ​الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني​ الى ​مهرجان أجيال السينمائي​، والذي يتوافد إليه اليوم نجوم السينما الخليجية والعالمية، بدورته السادسة، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام والمقام في الحي الثقافي كتارا.

وقد تم إختتام مراسم السجادة الحمراء بعد وصول عدد كبير من المشاهير إليها السجادة الحمراء، حيث وقفوا أمام عدسات الوسائل الإعلامية لإلتقاط الصور التذكارية، والإدلاء بالتصاريح.

وكان الممثل التركي ​بولنت اينال​ المعروف في العالم العربي بدور يحيى، في مسلسل "​سنوات الضياع​"، والنجم التركي إنجين أطلان دوزياتان أول الوافدين الى المهرجان، الى جانب الفنان ​علي عبد الستار​ والفنانة الكويتية منى شداد، وغيرهم من النجوم المشاركين في المهرجان.