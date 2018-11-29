رفيق علي أحمد يلامس العالمية بأداء رائع في "كارما"

ميرنا وليد - بيروت - يبدع الممثل ​رفيق علي أحمد​ بكل ما يقدمه سواء على المسرح او على التلفزيون، ولا يخفى على احد اسمه الكبير وإمكانياته الخارقة في جذب المشاهد بأداء يلامس العالمية.

حالياً يظهر رفيق علي احمد في مسلسل "كارما"، ويبدع بلعب دوره بشكل اقل ما يقال عنه إنه متقن ومبهر، فمشهد الرجل اليائس الذي يعرف بعد عشرات السنوات ان ابنه ليس ابنه فعليا، هو مشهد مبكي ومؤثر الى درجة تشعر كمشاهد بكامل الحالة التي يعيشها في هذا الدور.

ممثلون لبنانيون مبدعون بكل معنى الكلمة هم أمل الدراما اللبنانية وعلى رأسهم رفيق علي أحمد.