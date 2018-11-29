بوسي غنّت في الملاهي الليلية.. فقدت والدتها وزوجها حبسها

ميرنا وليد - بيروت - الفنانة بوسي واسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان، ولدت في القاهرة في الأول من شهر أيلول/سبتمبر عام 1981، وهي مغنية شعبية وممثلة مصرية، بدأت الغناء في ​الملاهي الليلية​، ولكنّها انطلقت بقوّة عام 2012 وعرفت الطريق نحو الشهرة عبر فيلم "الألماني" أولى بطولاتها المطلقة مع ​محمد رمضان​ والمخرج ​علاء الشريف​. وظهرت في العمل لتقديم أغنية "آه يا دنيا" التي لاقت نجاحاً كبيراً تخطى انتشار الفيلم نفسه. بعد ذلك، صارت بوسي المطربة الشعبية الأكثر طلباً في الأفراح والحفلات داخل مصر، وشاركت كمطربة وممثلة في العديد من الأفلام والمسلسلات.

طفولة بوسي المؤثرة

تحدثت بوسي عن طفولتها في إحدى المقابلات قائلة: إنها تربت على يد والدتها فقط، بعد أن تركهما والدها، وصبّ الحمل الكبير على والدتها وذلك دفعها للبدء بالعمل في سنّ صغيرة. وأضافت بوسي أنه بعد موت والدتها شعرت بأنها يتيمة، لأنها كانت سندها الوحيد في هذه الحياة، مما جعلها فريسة سهلة لزوجها السابق والذي تزوجته، واكتشفت إنه لم يكن صالحاً لها. وتابعت بوسي حديثها مؤكدة على أن وفاة والدتها دفعها للزواج حتى لا تكون وحيدة، وأنها على مدار زواجها الذي استمر تسع سنوات لم تشعر بالسعادة مطلقاً، بينما شعرت بأنها في سجن.

بوسي وقضايا شيكات بدون رصيد

انتشرت شائعة أنّ الفنانة ياسمين شعبان ، الشهيرة بـ بوسي قبضت عليها مباحث تنفيذ الاحكام في مديرية أمن القاهرة، بسبب صدور أحكام ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد. لكن سرعان ما خرج مصدر أمني ليعلن بأن بوسي جاءت بنفسها إلى قسم شرطة النزهة بالقرب من مطار القاهرة، من أجل تقديم معارضة ضد أحكام ابتدائية صادرة ضدها فيما يخص الشيكات من دون رصيد. واتهمت زوجها السابق فطين بالوقوف وراء القضايا والشائعات هذه، وإتهمته مراراً بخيانتها وأنها من أصرت على الطلاق والانفصال عنه. بعدها اصدرت السلطات القضائية المصرية، حكما بسجن بوسي 6 سنوات، ودفع كفالة قدرها 11 ألف جنيه، بتهمة تحرير شيكات من دون رصيد تقدر بمليون و 700 ألف جنيه مصري. وكانت محكمة جنح العمرانية، أصدرت حكما غيابياً أيضاً على بوسي في شهر أيلول/سبتمبر 2018، بالسجن 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بتوقيع شيكات بدون رصيد بحوالي 800 ألف جنيه. وتم الإفراج عنها بعد إجراء معارضة على الأحكام الصادرة ضدها، والتي وصلت إلى 15 حكماً قضائياً.

بوسي تكشف حقيقة خيانة زوجها لها مع ​صافيناز​

تحدثت بوسي في مقابلة تلفزيونية عن خيانة زوجها لها وكيف اكتشفت الخيانة، وأوضحت أنهما إنفصلا منذ في عام 2015 لكن ليس بشكل رسمي، لأن الموضوع مازال ينظر أمام المحكمة.

وقالت بوسي: "زواجنا استمر لمدة ثماني سنوات، وأكبر غلطة هي زواجي في سن مبكر. وتابعت: "أنا بأخذ حقي، وضربت زوجي بأيدي، وبعرف أضرب كويس، وكنت بلعب في الشارع وكل أصحابي أولاد وكان نفسي أطلع ولد".

وأضافت بوسي: "خيانة زوجي لي مكنتش مع صديقة ليا زي ما الناس بتقول، ومافيش علاقة بين زوجي وصافينار، إحنا أصدقاء وبتزورني في بيتي".

وأشارت بوسي الى أنه: "كان نفسي أتزوج راجل فيه حاجات بحبها، إنه يكون راجل جدع ومحترم وابن ناس، ويحترمني، وطبعاً مالقتهاش في اللي تزوجته".

ثروة بوسي غير متوقعة

كشفت بوسي في مقابلة تلفزيونية لها عن الكثير من حياتها الخاصة، حيث قالت إنها لا تملك أي شيء باسمها سواء كانت عقارات أو أرضي، كاشفة أنه رغم عملها الكثير وانتشارها وإحيائها للعديد من الحفلات والأفراح، لا تملك حتى الآن منزل باسمها. وأضافت بوسي "الناس فاكرة إن عندي ملايين، وعربيات وأسكن في فيلا"، ورغم عدم امتلاكي لأي من هذه الأشياء لكني سعيدة بما أنا فيه حالياً.

وتايعت بوسي أن كل أموالها في الأعوام السابقة كان زوجها يصرف فيها، كاشفة أنها كانت تملك 10 آلاف جنيه مصري فقط وقت طلاقها، مشيرة أن زوجها كان يصرف كثيراً ويجعلها هي أيضاً تصرف كي لا يظل معها أي مبلغ لتظل تحتاج له.