موجز "الفن": فياغرا بإسم سما المصري.. والموت يغيّب أمل حمادة

ميرنا وليد - بيروت - "​عيش بشوقك​" أفضل أغنية للجمهور من ألبوم ​تامر حسني​ من تختارون من بين هؤلاء الفنانين لحضور حفلته في رأس السنة؟ وفاة ​أمل حمادة​ إثر جلطة دماغية ​فياغرا​ بإسم ​سما المصري​ في الأسواق! بعد الحديث عن تصاعد الخلاف بين ​ميغان ماركل​ و​كيت ميدلتون​.. ​الأمير تشارلز​ يأخذ موقفاً مفاجئاً

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