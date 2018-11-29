جاد شويري: جورج وسوف أعطاني أكثر مما أعطى غيري وهذه قصته مع تلك الفنانة الشابة‎

ميرنا وليد - بيروت - كان مشوار النجاح للفنان والمخرج ​جاد شويري​ تصاعديا بشكل واضح، المخرج الموهوب الذي وجد هويته الفنية بالانتاج الموسيقي، يعيش اليوم فترة يصح أن يُطلق عليها لقب "الحصاد بعد التعب".

"​ملكة جمال الروح​" أغنية تمثل عودة سلطان الطرب ​جورج وسوف​ الى الساحة بعد غياب، والذي إختار المخرج جاد شويري كي يوقع الكليب الذي كان تكريماً لوسوف.

وفي لقاء خاص من كواليس الكليب مع موقع "الفن"، تحدث شويري وقال :"قبل ان اشعر بالمسؤولية شعرت بالفخر . طبعا المسؤولية كبيرة مع فنان كبير مثل سلطان الطرب جورج وسوف ولأنها تجسد عودته، هناك عشق خاص ومعرفة شخصية عائلية فمنذ سنوات طويلة، قالت والدتي لإحدى قريبات الوسوف ان ابني يرغب ان يكون مخرجا وفنانا، وهو لا ينسى هذا. فلذلك الكليب كان تكريسا لذلك، واقل شيء ان اعطي كل ما لدي وكل وقتي لكل ما يطلبه مني، لا اعرف ماذا اقول، إنه الكليب الذي يمكن من خلاله ان اكون الاكثر فخرا في مسيرتي حتى اليوم".

وفي إجابة على سؤال :"من المعروف عن الوسوف انه لا يحب التواجد في التصوير الذي لا يحبه كثيرا، فكيف قضى وقتاً بالتصوير؟ أجاب شويري :"صراحة اقول ان الناس لا فكرة لديها كم ان ابو وديع متفهم وينتبه إلى أدق التفاصيل ويعرف الناس التي تعمل لمصلحته، حين تنظم عملك بشكل دقيق وتفسر له انه يمكن ان يكون لدينا إنتظار وانا اعرف ان ابو وديع لا يحب التصوير كثيراً، لذلك نظمنا طريقتنا وكل خريطة العمل ليشعر بالراحة، والاهم كان بالنسبة لي ان يكون مرتاحاً كي يعطينا افضل ما لديه. اعطاني وقتا أكثر مما يعطي لغيري لانه يعلم ان هذا الشيء منظم".

وأضاف شويري :"فكرة الكليب هي تكريم لأبو وديع في لندن وهناك معجبة لا تجد تذكرة هذه المعجبة هي الفنانة ​لولا جفان​، وتبحث في كل مكان عن التذكرة، ثم تأتي الى حيث هو موجود، وتحاول ايجاد تذكرة، ويرى فتاة جميلة فيعطي مثلما يعطي اي شخص يحبه بدل البطاقتين ١٠ بطاقات".

وتابع شويري:"تواجد عدد من الاعلاميين والمشاهير هو لأن الكليب تكريم اردنا ان يشاركه أشخاص يحبونه ويحبهم، ويحبون ان يشاركوا معنا، وأشخاص موجودون معنا من اهل الاعلام فعليا. قررنا ان نجعلهم مقربين، وأشكرهم جميعا هشام حداد، نيشان، فادي الخطيب، المخرج كميل طانيوس، وأشكرك انت راغب وجوانا يوسف وغاييل ساسين وكل من شارك في الكليب."