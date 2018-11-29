- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل جو صادر الى حادث سير أثناء عودته الى منزله، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "حنين الدم"، وأصيب بجروح طفيفة ورضوض من جرّاء الحادث، وأكد لموقع "الفن" أنه في حالة جيّدة.
يشار إلى أن مسلسل "حنين الدم" يعرض على محطة "الجديد" ويحقّق نسبة مشاهدة عالية، ويؤدي فيه جو صادرر دور البطولة الى جانب عمار شلق، فيفيان أنطونيوس، علي منيمنة، باتريك مبارك، جوي الهاني، مونيانا المقهور، بولين حداد، ونيكول طعمة. العمل يحمل توقيع المخرج شربل خوري، كتابة زينة عبد الرازق ومن إنتاج إيلي معلوف.
شكرا لقرائتكم خبر عن خاص بالصورة- جو صادر يتعرض لحادث سير مروّعخاص الفن- إستبعاد هشام حداد عن كليب جورج وسوف بسبب الـ mtv على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .