خاص بالصورة- جو صادر يتعرض لحادث سير مروّعخاص الفن- إستبعاد هشام حداد عن كليب جورج وسوف بسبب الـ mtv

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل ​جو صادر​ الى حادث سير أثناء عودته الى منزله، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "حنين الدم"، وأصيب بجروح طفيفة ورضوض من جرّاء الحادث، وأكد لموقع "الفن" أنه في حالة جيّدة.

يشار إلى أن مسلسل "حنين الدم" يعرض على محطة "الجديد" ويحقّق نسبة مشاهدة عالية، ويؤدي فيه جو صادرر دور البطولة الى جانب عمار شلق، فيفيان أنطونيوس، علي منيمنة، باتريك مبارك، جوي الهاني، مونيانا المقهور، بولين حداد، ونيكول طعمة. العمل يحمل توقيع المخرج شربل خوري، كتابة زينة عبد الرازق ومن إنتاج ​إيلي معلوف​.