خاص الفن- إستبعاد هشام حداد عن كليب جورج وسوف بسبب الـ mtv

ميرنا وليد - بيروت - من بين الاعلاميين والمشاهير الذين شاركوا في كليب سلطان الطرب ​جورج وسوف​ ملكة جمال الروح اخراج ​جاد شويري​ كان من المفترض ان يطل الاعلامي ​هشام حداد​ الذي صور فعليا مشاهده لتكريم الوسوف بعد طلب من المخرج اليه.

الا انه وبعد اصدار الكليب لم نجد هشام حداد ضمن المشاهير المشاركين ، وعلم موقع الخليج 365 ان مشاهد هشام حذفت بطلب منه عندما علم أن الـ mtv كانت قد طلبت من المخرج حذف مشاهده حتى لا يعرض الكليب في قناة أي الـmtv بدون مشاهده وفي قنوات أخرى معها.

وتفاديا لأي موقف محرج قام جاد بتلبية طلب هشام.