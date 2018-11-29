شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خالد سليم يواصل تألقه فى جلسة تصوير أنيقة بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان خالد سليم، بإطلالته الجديدة فى جلسة التصوير الأخيرة التى ظهر خلالها باللونين الأبيض والأسود، حيث خضع لـ"فوتوسيشن" بملابس مختلفة تحمل نفس الألوان، والتى شارك مجموعة من صوره مع جمهوره على مدار اليومين الماضيين، وذلك عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحرص بشكل كبير النجم خالد سليم، على شياكته وأناقته فى جلسة التصوير، حيث يعرف بين أصدقائه فى الوسط الفنى، وأيضا يعرف لدى جمهوره ومحبيه بأنه يحرص دائما على الإطلالات الأنيقة سواء كانت "كاجوال" أو "كلاسيك".



خالد سليم

ونشر خالد سليم ثلاث صور جديدة من جلسة التصوير، حيث ارتدى فى الجزء الثانى منها تيشيرت أبيض، وبالطو أسود قصير، وبنطلون جينز يميل إلى اللون "الرمادى"، وعلق على الصور بجملة مقتضبة، قال فيها "تحية للجميع.. جلسة التصوير الجديدة جاهزة .. شكرا يا شباب على مجهودكم العظيم".

وقد سبق أن نشر خالد سليم، يوم 19 نوفمبر الماضى، ثلاث صور من نفس جلسة التصوير، ولكنه كان يرتدى قميصا أبيضا مع بنطلون أسود ورابطة عنق غير مربوطة على الموضة الحديثة، وقد علق على الصور، أيضًا، بقوله "أخيرًا.. جلسة التصوير جاهزة.. شكرًا يا شباب على مجهودكم"، وقد وُقعت جلست التصوير بتوقيع المصور إسلام سليمان.



جلسة تصوير جديدة لخالد سليم