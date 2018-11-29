شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جورج قرداحى ونجوم الفن والأغنية والمشاهير يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير، على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري "الكابو" بفندق فورسيزون الجيزة .

كان ضمن الحضور الإعلامي الكبير جورج قرداحي ومن نجوم الفن والأغنية حكيم ،هشام عباس ،منى عبد الغني ، ايهاب توفيق ، فارس ،زيزي عادل ،هشام عبد الخالق ،شذى ،أحمد الشامي ،حسن عبد المجيد ،مصطفى محفوظ ،الملحن محمد مصطفي ،الفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة ،الاعلامي ممدوح موسى ،الاعلامي أحمد خيري ،الشاعر عنتر هلال ، وليد الغزالي ،المنتج أحمد أيوب ود.ياسر القصراوي ،طاهر حمزة مدير الحفلات ،حسام حسني ،علاء عبد الخالق ،الموسيقار هاني شنودة ،المنتج محسن جابر وابنه محمد محسن جابر ،محمد رحيم وحرمه أنوسة كوتة ،أحمد جوهر ،حمدي بتشان ، الـ dj العالمي ياسر الحريري ،خبيرة الطهي داليا مطر ،الفنان محمد عز ،مينا عطا، و غيرهم ممن تبادلوا مع الـ "كابو" أشهر أغاني الثمانينات والتسعينيات خلال تقطيع تورتة الاحتفال.























































































































