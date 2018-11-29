شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريلر جديد لمسلسل الإثارة والمغامرة I Am The Night والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة قنوات TNT تريلر جديدا لـ مسلسل الإثارة والمغامرة I Am The Night، المقرر طرحه فى 29 يناير العام المقبل على الشبكة.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة فاونا هودل التي أعطتها أمها في سن المراهقة غرفة الاستراحة السوداء في كازينو نيفادا فى عام 1949، وبعد ذلك تبدأ فاونا فى التحقيق فى أسرار ماضيها، وتتبع قصة شريرة تدور أكثر فأكثر من سيئ السمعة طبيب أمراض النساء في هوليوود، الدكتور جورج هودل وهو رجل متورط فى قضايا شرف فى هوليوود ومشتبه به فى جريمة "الداليا السوداء" السيئة السمعة لـ إليزابيث شورت في لوس أنجلوس في عام 1947.
المسلسل من بطولة كريس باين، وإنديا إيسلي، وجيفرسون ميس، وديلان سميث، وشونيكا شانداي، وجاي بولسون، وجاستن كورنويل،وألكسندر كانيلاكوس.
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