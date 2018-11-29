شكرا لقرائتكم خبر عن "كله متصور" مسار إجبارى تطلق 10 كليبات من ألبومها الجديد.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتظار دام أكثر من عام، كشفت فرقة مسار إجباري أخيرًا عن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم"، والذي أطلقته بشكل "أغاني فقط" عبر منصة أنغامي، وتستعد حاليًا لإعادة إطلاقه مرة أخرى بشكل مصور عبر اليوتيوب، وتخوض خلاله تجربة تصوير كافة أغانيه بشكل كليبات منفصلة ومتصلة بحكايات أغانيها، تظهر بشكل رسمي مساء الجمعة المقبل.

"الألبوم فين يا مسار".. مثلت هذه الكلمات الثلاث شعار المرحلة بالنسبة لجمهور الفرقة السكندرية في مصر خلال الشهور الماضية، بعد طول انتظار وصل لحد الملل أحيانًا لإطلاق ألبومها الثالث، الذي بدأت الإعلان عن قرب ظهوره منذ قرابة السنة، ويعيدها للساحة بعد غياب 3 سنوات عن ألبومها الأخير "تقع وتقوم"، لتقرر الفرقة أخيرًا الخروج عن صمتها ومشاركة "التريند" على مواقع السوشيال ميديا، بإطلاق "صور" و"بوستات" غامضة تبشر بقر ظهوره رسميًا، حتى كشفت عنه منذ أيام بإطلاق أغانيه عبر منصة "أنغامي" واختارت له اسم "الألبوم" كنوع من التماشى مع مسمى التريند نفسه "الألبوم فين".

ويضم الألبوم في جعبته 10 أغنيات مختلفة، تظهر كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجباري المعتاد خلال ألأبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرا الخبر"، منها "نضرني زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائي" بمشاركة فرقة MTM بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "سنجل" وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".