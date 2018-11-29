شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاعات توم توم تزلزل معهد جوتة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عازف الإيقاعات سامح شعبان لتقديم أجدد حفلات مشروعه الموسيقي الجديد "توم توم" في القاهرة، وذلك على مسرح معهد جوتة، ضمن فعاليات الموسم الجديد لمهرجان شباك الفن، فى السابعة مساء اليوم الخميس.

"توم توم" هو الاسم الذى اختار شعبان ليعبر عن تجربة ألبومه الموسيقى الأول، يعيد خلاله إحياء أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية على طريقته الخاصة، منها لرموز الموسيقى العالميين "Sonny Rollins"، و"Dizzy Gillespie"، و"Chick Corea"، معتمدًا على "تيمة" الإيقاعات بلمساته على الدرامز.