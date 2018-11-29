يسرا اللوزي تنفعل بسبب الحديث عن تجميل أنفها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الممثلة المصرية يسرا اللوزي، عبر حسابها على "إنستغرام"، أحدث صورتين لها، ظهرت فيهما وقد سرحت شعرها القصير المبلل إلى الخلف واعتمدت مكياجاً ناعماً.

ومن خلال التعليق عليهما تقدّمت بالشكر إلى خبيرة المكياج وحققت أكثر من 56 ألف إعجاب.

إلا أن ما لفت الأنظار كان ردّها على إحدى المتابعات بعد أن علقت على إجرائها عملية تجميل لأنفها.

فقد كتبت الأخيرة: "أنا كمان أول ما شفت الصورة قلت عملت عملية لمناخيرها، حتى لو هي بتنكر بس واضح جداً إنها عملت تجميل مع إنها كانت مش محتاجة".

وأضافت: "ليه عملتي مناخيرك؟ شكلك اتغير ومكنتيش محتاجة تجميل، أنت كاتبة إنك معملتيش عملية بس التغيير في مناخيرك باين جداً وأول ما شفت الصور عرفت إنك عملتي العملية لأنه باين جداً".

إلا أن الردّ جاء حاسماً من الممثلة حيث كتبت: "وهعملها ليه أصلاً؟ هو فراغ وخلاص؟ هي أصلاً الحمدلله تمام ومش محتاجة تتعمل، بس واضح إنه حضرتك مش مصدقاني. خلاص براحتك".

وأجابت المتابعة: "أنا من محبتي ليكي كتبتلك كده، لأنك أصلا مش محتاجة تجميل، وأنا دايماً حابة إن كل فنان يحترم ذكاء جمهوره. في الآخر أكيد انتي حرة تعملي أو متعمليش وأنا كتبت رأيي فقط".

وأطلق ذلك موجة من النقاش، حيث دافع بعض المتابعين عن الفنانة، فيما أيدّ آخرون وجهة نظر المتابعة.

وهو ما أثار غضب يسرا التي كتبت: "يا جماعة، يا ريت تفهموا إن ده مكياج معمول لجلسة تصوير بيكون ليها إضاءة معينة، وأنا غلطت إني قررت أشارككم صورة من خلف الكواليس، يعنى مش من التصوير نفسه، لأن المجلة لسه قدامها أسبوع على الأقل على ما تنزل".

وأضافت: "أنا افترضت إن المشاركة دي ممكن تبسطكم لأني عموماً مش بحط صور كتير، لكن من الواضح إني ما كنتش المفروض أشارككم الصور وأستنى لما الصور الخاصة بالمجلة تنزل و خلاص".