شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرح تريلر فيلم المغامرة العائلى Artemis Fowl والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى أول تريلر لفيلم الأكشن والمغامرة العائلى Artemis Fowl، المقرر طرحه يوم 9 أغسطس من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من سينمات أوروبا.
فيلم Artemis Fowl من بطولة ميراندا رايسن، هونج تشاو، جودي دينش، جوش جاد، نونسو أنوزي، أدريان سكاربورو، فردية شو، لارا ماكدونيل، جوشوا ماكجواير، سيمون كيربي، برناردو سانتوس، نيكش باتل، روث هورروكس.
الفيلم يدور حول شاب إيرلندي يدعى أرتميس فاول الثاني لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود.
الفيلم من إخراج كينيث براناج، ومن تأليف ايون كولفير، مايكل جولدنبرج، آدم كلاين، كونور ماكفرسون.
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