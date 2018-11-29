شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نجوم التراث على مسرح معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، حفلا فى الثامنة مساء غدا الجمعة 30 نوفمبر الجارى على مسرح معهد الموسيقى العربية، يتضمن مجموعة متنوعة من أروع أعمال التراث لكبار الملحنين فى الوطن العربى، يشدو بها نجوم الفرقة "حنان عصام، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، ريم حمدى، محي صلاح، ياسر سليمان، أحمد صبرى، وعاطف عبد الحميد.

يذكر أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقى على المستوى الجماعى والفردى.

وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وواكبت افتتاح المعهد بعد إعادة ترميميه وتوالى بعدها النشاط المتمثل فى برنامج دورى للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة ولاقت استحسان الجماهير والنقاد.