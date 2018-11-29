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Egypt Very excited to attend your concert on the 30th of Nov

شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ترحب بزياد الرحبانى فى مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .