شاهد.. وعد تثير الجدل بلوك قميص “الدولارات”!

كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 02:38 صباحاً -

أثارت ​الفنانة السعودية وعد​ الجدل، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صوراً من آخر جلسة تصوير لها.

وظهرت وعد في الصور مرتدية بنطلوناً أسود وقميص باللونين الأبيض والأسود، وعليه رسومات لعملة نقدية “الدولار”، وقد عبّر البعض من متابعي وعد عن إستغرابهم من إطلالتها.

يُذكر أن وعد كانت قد إنتهت في الأونة الأخيرة من تسجيل أغنيتين، الأولى بعنوان “كاس العذاب” من كلمات فضل الرواي، ألحان شادي البنان، وتوزيع أسامة عبد الهادي، أما الأغنية الثانية تحمل إسم “أول كلامي” من كلمات أحمد سامي، ألحان أحمد راجح، وتوزيع أسامة عبد الهادي.