شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى فيديو نادر: الفن رسالة وعمل كبير وأديت رسالتى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أمس الأربعاء الذكرى الأولى على رحيل النجمة الكبيرة الراحلة شادية، والتى سبق وأكدت فى فيديو نادر لها جمعها بالراحلين الدكتور مصطفى محمود وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أن الفن رسالة وعمل كبير وأنها أدت هذه الرسالة بنجاح. وقالت شادية:" أنا بحمد ربنا إنى نجحت فى عملى وأديت رسالتى، لأن الفن رسالة وعمل كبير ودى موهبة ربنا اللى بيديها للإنسان والمهم الواحد يعرف يستغلها ازاى". وأضافت شادية: "تربيت فى بيت متدين، من صغرى وأنا بصلى وبصوم، لكن أيام العمل والتصوير بكون بالمكياج ورغبتى فى النجاح أبعدتنى بعض الوقت". وتابعت شادية، أنها كانت تشعر بالقلق والتوتر بين الحين والآخر، رغم أن حياتها جيدة وحياة المحيطين بها، وبدأ ينتابها شعور القلق ليلا وعدم وجود راحة فى النوم أو سعادة فى العمل دون معرفة أسباب لذلك.

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