شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة مدح بين أصالة والمطرب السعودى عبد المجيد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادلت الفنانة السورية أصالة، المدح والإطراءات مع عبد المجيد عبد الله، المغنى والملحن السعودى، عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعدما أثنى الأخير على الفنانة السورية، مشيدًا بأدائها وتنوعها فى تقديم الأغنية العربية بكافة ألوانها بصوتها العذب الذى يعشقه الملايين حول الوطن العربى.



أصالة وعبد المجيد عبد الله

البداية كانت بسؤال من أحد متابعى المطرب السعودى عبد المحيد عبد الله، عن رأيه فى أصالة، فرد "أصالة مغنية جبارة ما توقف عندها الألوان ما شاء الله.. خليجى مصرى لبنانى صوت قادر متمكن شاطرة بلا حدود أحبها وأحب صوتها".

وردت الفنانة السورية أصالة، على مدح وإثناء عبد المجيد عبد الله، على صوتها وقدرتها فى تقديم أغنية قوية ومتنوعة، حيث قالت "آلاف ومئات الآلاف وملايين الشكر.. وأنا بعشق صوتك النقى المبدع وكلك على بعضك يا رائع ما فى منك".