كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي للفيلم العائلي”Dog’s Way Home”

متابعة-سنيار: مع اقتراب موسم الأعياد، صدر العرض الدعائي الرسمي للفيلم العائلي “Dog’s Way Home”.

تستند أحداث فيلم “A Dog’s Way Home” على الرواية الأكثر مبيعاً في نيويورك للمؤلف “بروس كاميرون” والتي التي تحمل الاسم نفسه، ويروي الفيلم مغامرة بيلا، وهي كلبة تنطلق في رحلة ملحمية لمسافة 400 ميل للعودة إلى منزلها وصديقها المحب لوكاس، وهو طالب طموح ومتطوع في مستشفى فرجينيا.

فيلم A Dog’s Way Home من إخراج تشارلز مارتن سميث، وتأليف بروس كاميرون، كاثرين ميشون، ومن بطولة بريس دالاس هوارد، أشلى جود، إدوارد جيمس أولموس، ألكسندرا شيب، ويس ستودى، بارى واتسون، كريس باور، جونا هاور كينج، تامي جيليس.

من المقرر أن يعرض A Dog’s Way Home في أوائل العام المقبل في 11 يناير 2019.