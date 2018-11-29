كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 12:08 صباحاً -

زوجة الملاكم أمير خان تظهر بملابس كاشفة بعد أيام من تأديتها مناسك العمرة.. والنشطاء يهاجمونها

أثارت صور حديثة لـ “فريال مخدوم” زوجة الملاكم “أمير خان” ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهاجمها متابعيها على انستقرام .

ونشرت فريال صاحبة الـ 27 عاماً وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية ، صورتين إحداهما وهي تؤدي العمرة مع زوجها أمير ، وبعدها بأيام صورة تجمعهما على السجادة الحمراء وهي ترتدي ملابس كاشفة .

وشن متابعيها هجوماً حاداً عليها ولقبوها بـ “ملسمة سيئة” ، وتسائل أحدهم : ” كيف يمكن أن تظهر بهذا الشكل بعد أيام من عودتها من العمرة ؟ ” .

وعلى جانب آخر ، دعا عدد من متابعي “فريال” لتجاهل التعليقات السلبية ، ووصفوا من ينتقدوها بـ “شرطة المحرمات” ، وأكدوا أن لا أحد خال من الخطايا.

وكان أمير خان ، قد أعلن عن انفصاله عن “فريال” في أغسطس 2017 في تغريدة كتب عليها: “لقد وافقت أنا وزوجتي فريال على الانفصال ، أنا حالياً في دبي ، أتمنى لها كل خير.”

لكن في نوفمبر ، أعلن الزوجان عن تصالحها عبر انستقرام ، مشيرين إلى أنهما الآن أقوى من أي وقت مضى .