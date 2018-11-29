شاهدوا إعلامي كويتي يلقن فيصل القاسم درسًا قاسيًا على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 12:08 صباحاً -

إعلامي كويتي يقصف جبهة فيصل القاسم أخرس الإعلامي والكاتب الكويتي، الدكتور عايد المناع، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم ولقنه درسًا قاسيًا على الهواء مباشرةً. وهاجم ” المناع ” مذيع الجزيرة بقوة خلال استضافته في برنامج الأخير ” الاتجاه المعاكس ” ؛ حيث أخرس الإعلامي الكويتي، ” القاسم ” وهو يقول له: ” أنتم أول من استضاف الإسرائيليين مثل ليفني وبيريز ورياضيين، وأنت في الجزيرة استضفت إسرائيليين ولم ترفع صوتك ولم نسمعه. ”

ونجح ” المناع ” في تعرية أكاذيب ومزاعم ونفاق قناة الجزيرة القطرية وإحراج مذيعها فيصل القاسم على الهواء مباشرةً وأمام الجميع؛ فيما أضاف: ” والآن تتحدث عن السعودية وعندما استضافت سلطنة عمان نتنياهو لم تقل شيئا ولو أنه السعودية قمت تعمل برامج وترفع صوتك. ”

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