شكرا لقرائتكم "نجوم صغار" يبدعون مع أحمد حلمي على mbc ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ الفنان المصري أحمد حلمي منذ أيام بعرض حلقات برنامجه "Little Big Stars- نجوم صغار" على قناتي MBC1 وMBC مصر.

ويظهر في البرنامج نجوم في سن صغيرة، تتنوع مواهبهم بين علوم وغناء وتمثيل ورياضة وطهو وغيرها.

وفي البرنامج، طفلة تحضّر الحلوى وتنتظر فارس الأحلام، ومشهد تمثيلي غنائي لطفل مع حلمي، وهستيريا من الضحك المتواصل يسببها طفل خفيف الظل.

كل أطفال البرنامج محترفون فيما يفعلونه، هناك طفل سعودي لقب بمصوّر الملوك، وطفل عراقي صاحب خفّة ظل مبهرة ومبهجة، ومطرب مصري في مقتبل العمر يحوّل الكلام العادي إلى لحن وغناء ممتعين، وطاهية سورية صغيرة تحضّر الحلوى لفارس أحلامها، ومواهب عربية استثنائية أخرى تملك الحضور المتميّز وتصنع حكاياتها الممتعة مع النجم أحمد حلمي، وغيرهم الكثير.

يذكر أن برنامج "نجوم صغار" يعرض مساء كل سبت على قناتي MBC1 وMBC مصر.