شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تكشف عن آخر أعمالها الفنية وتستعد لأغنية باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى، عن أغنيتها الجديدة "لعبها صح"، من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، ألحان تامر توفيق، وأكدت باسكال أنها بصدد تقديم أغنية جديدة باللهجة المصرية تهديها للجمهور المصرى، قائلة خلال لقائها على أحد البرامج بقناة دبى: "جمهور مصر بحبه كتير وكتير زعلان منى عشان مقللة من شغلى بلهجتهم"، مؤكدة أنها الأغنية ستكون رومانسية، كما وعدت جماهير الأردن أيضا بأغنية باللهجة الأردنية.
يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى "بخاف أعشقك" التى طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، توزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر جوزيف كرم.
شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تكشف عن آخر أعمالها الفنية وتستعد لأغنية باللهجة المصرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .