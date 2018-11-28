شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تكشف عن آخر أعمالها الفنية وتستعد لأغنية باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى، عن أغنيتها الجديدة "لعبها صح"، من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، ألحان تامر توفيق، وأكدت باسكال أنها بصدد تقديم أغنية جديدة باللهجة المصرية تهديها للجمهور المصرى، قائلة خلال لقائها على أحد البرامج بقناة دبى: "جمهور مصر بحبه كتير وكتير زعلان منى عشان مقللة من شغلى بلهجتهم"، مؤكدة أنها الأغنية ستكون رومانسية، كما وعدت جماهير الأردن أيضا بأغنية باللهجة الأردنية.

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى "بخاف أعشقك" التى طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، توزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر جوزيف كرم.