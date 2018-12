شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة عروض أفلام الأنميشن على شبكة نتفليكس للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية عن العروض السينمائية التى تعاقدت على عرضها للعام المقبل، أمس فى المؤتمر الصحفى للنافذة السينمائية بطوكيو، والتى ستبدأ فى عرضها بداية من شهر يناير المقبل.

وضمت القائمة اللتى كشفت عنها الشبكة الكثير من التعاقدات الجديدة لبعض المسلسلات التى تعرض لأول مرة، وأخرى تعرض لمواسم جديدة، والتى أهمها Devilman Crybaby و B: the Beginning.

كما أعلنت نيتفليكس فى المؤتمر الصحفى، أنها ستعيد النظر في بعض المسلسلات الشهيرة التي يعرفها العديد من محبي الرسوم المتحركة، بما في ذلك "ألترامان" و "نيون جينيسيس إيفانجيليون" و "سانت سييا": فرسان البروج.

وشملت القائمة الكاملة التى كشفت عنها الشبكة مسلسل " Neon Genesis Evangelion، ومسلسل Urtlaman، ومسلسل Rilakkuma and Kaoru الذى سيعرض فى إبريل عام 2019، ومسلسل Neon Genesis Evangelion الذى سيعرض فى ربيع 2019، ومسلسل Urtlaman المقرر عرضه 1 إبريل المقبل، ومسلسل 7seeds، ومسلسل Saint Seiya: Knights of the Zodiac".