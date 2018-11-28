صور: لن تصدّقوا الشبه بين ميغان ماركل وهذه الشابة الروسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 11:23 مساءً - نشر مصور من مدينة يكاترينبورغ الروسية، عبر حسابه على موقع "انستقرام"، صورة قال إنها لشبيهة دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle.

وأثارت الصورة ضجة بين مستخدمي الموقع بالتشابه المذهل بين الفتاة الروسية وزوجة الأمير هاري Harry.

وعلّق أحدهم قائلًا: "من الجيد أنك أوضحت أنها ليست ميغان ماركل، ما كنت لأفكر في حياتي أنها شبيهة لها. فعلًا تشابه لا يُصدّق".

وقال آخر: "تشبهها إلى حد كبير، وبخاصة شكل الأنف والعينين". واعترف آخر أنه ما كان ليصدّق أنها ميغان ماركل، لولا الشامة على خدها الأيسر.

يشار الى أنّ وسائل إعلام عالمية ذكرت، أنّ العائلة الملكية البريطانية اضطرت لمواجهة عملية كشف لأموالها لم تشهدها من قبل، بسبب ميغان ماركل.

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وورد في التقارير، نقلًا عن مصدر من داخل القصر، أنّ ما يحصل هو "الكابوس الأسوأ بالنسبة إلى العائلة"، إذ إنّ ميغان مازالت تحمل الجنسية الأمريكية، ولم تحصل بعدُ على الجنسية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري، وعلى ذلك فيتحتّم عليها دفع الضرائب المتوجبة.

ويقضي القانون الأميريكي بأن يدفع المواطنون الضرائب على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، ويعني ذلك أنّ على ماركل أن تُعلم السلطات الأمريكية بعائدات زوجها، وبالمساعدات المالية التي تحصل عليها من الملكة أو من الأمير تشارلز، إلى أن تصبح مواطنة بريطانية.

وفي هذا السياق يعتزم قصر باكنغهام توظيف عدد من الخبراء الماليين، من أجل تسوية موضوع الضرائب التي يتعيّن على ماركل دفعها في بلدها الأم.