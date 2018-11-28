كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:53 مساءً -

شاهد ردة فعل كلب أنقذه شاب سعودي من قيد حديدي حول رقبته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر موقف إنساني لشاب سعودي أنقذ كلب من سلك حديدي قيده به مجهولين في رقبته وتركوه في البر.

وأظهر المقطع لحظة فك القيد من رقبة الكلب وردة فعل الكلب الذي تقرب للشاب وكأنه يشكره على انقاذه.