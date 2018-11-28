كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:53 مساءً -

شاهدوا.. فنانةكويتية تكشف عن وجود عنصرية بحق المصريين في مدرسة ابنتها

أحدثت الفنانة الكويتية ​إلهام الفضالة​ ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تناقل ناشطون فيديو لها برفقة ابنتها الصغرى. ضظهرت فيه وهي تسأل ابنتها عن قصة كانت أخبرتها عنها سابقاً.



فأخبرتها الطفلة أن لديها في المدرسة زميلة مصرية تعاني من العنصرية. وقالت إن زميلاتها يمارسن التمييز ضد تلك الفتاة، وإنها تدافع عنها وتقول لهنّ إنها صديقتها. وقد أثنت الأم على موقف ابنتها وابدت إعجابها بتصرفها.

وعلقت: “الله يحفظك ويكبر مخك ويحفظ عقلك… إحنا زينين”. وأضافت أنهم لا يميزون بينهم وبين الآخرين على أساس اللون أوالمذهب أوالأصل، ولفتت إلى أن ابنتها الصغرى نشأت في هذه الأجواء السليمة. وأثار الفيدو نقاشاً حاداً بين المتابعين الذين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة.