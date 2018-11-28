- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:53 مساءً -
خضعت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك الى جلسة تصوير خاصة استعدادا لموسع الأعياد المقبل، وهي شبه عارية مرتدية مجسم على رأسها على شكل قرني غزال باللون الذهبي.
ونشرت ميريام كلينك صورةً مثيرةً عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من جلسة التصوير واعدةً بنشر المزيد من الصور المثيرة.
وظهرت كلينك في الصورة عارية الصدر، وقد غطّت ثدييها بيديها، وأسدلت شعرها الأشقر عليهما. وعلّقت على الصورة قائلة: “لا أضع عدسات لاصقة، لون عينيّ هو أزرق”، مضيفةً أنها “ملكة الحرية”.
كما نشرت أيضا فيديو مثير لها ظهرت فيه مؤخرتها مرتدية بودي شفاف كشف عن تفاصيل جسمها بالكامل. كما وضعت عليه بعض القطع من القطن الأبيض.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا.. ميريام كلينك شبه عارية بصورة مثيرة تمسك صدرها بيديها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .