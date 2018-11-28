الفنان طلال سلامة يُفجع بوفاة نجله

فُجع الفنان طلال سلامة بوفاة نجله احمد اليوم الاربعاء في جدة.

وذكر الناقد محمد سلامة في تغريدة على حسابه على تويتر ان “أحمد ابن طلال رحمه الله كان قد تعرض قبل ٨ سنوات لحادثة دهس أمام والده حين كان يريد اصطحابه من المدرسة حيث أصيب بكسور عديدة وغيبوبة طويلة.. طلال سلامة مرهف الحس كان يعيش حالة نفسية صعبة جداً آنذاك.. فدعواتكم له الآن فمصيبته وكربه أكبر”.

اما الفنان عبدالله الرويشد غرد قائلاً: “خالص العزاء والمواساة لأخي طلال سلامة في وفاة ابنه أحمد نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان .إنا لله وإنا إليه راجعون.”

اما شركة روتانا كتبت على حسابها: “خالص العزاء والمواساة للفنان طلال سلامة في وفاة نجله أحمد نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزقه الدرجات العُلى من الجنة، وأن يلهم اهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”