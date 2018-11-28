نادية الجندي تُبدي سعادتها بالقيادة الشابة لمهرجان القاهرة السينمائي

أكّدت الفنانة نادية الجندي ,حرصها على التواجد في حفلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي موضحة أنها سعيدة بالقيادة الشابة التي تتولى المهرجان برئاسة الكاتب محمد حفظي حيث أنه كان له رؤية في تكريم الكبار وتكريم كل رؤساء المهرجان السابقين موضحة أن هذا دليل على إخلاص حفظي ووفاءه للقيادات السابقة.

وأوضحت الجندي أن العام الجديد سيشهد مجموعة من النشاط الفني لها سواء في السينما أو التليفزيون سيكون مفاجأة للجمهور