المُخرج مجدي أحمد علي يُقدِّم عملًا سينمائيًّا جديدًا قريبًا

القاهرة - محمد عمار أعلن المخرج مجدي أحمد علي أنه يستعدّ خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل سينمائي جديد لن يقلّ مستوى عن أعماله السابقة في السينما. وقدّم مجدي مجموعة من الأفلام المميّزة منها "خلطة فوزية" لإلهام شاهين، و"مولانا" لعمرو سعد الذي نال عنه جائزة أحسن إخراج مؤخرا من المهرجان القومي للسينما.

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