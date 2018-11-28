شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "شو حلو".. زياد برجى يكشف علاقته بفيروز فى "شريط كوكتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان اللبنانى زياد برجي، ضيفًا على الحلقة السادسة من برنامج "شريط كوكتيل" لنجم الغناء هشام عباس، فى العاشرة من مساء غدٍ الخميس على شاشة قناة الحياة، ويعتبر ذلك أول ظهور لزياد برجى فى برنامج تليفزيونى مصرى منذ بدايته الفنية، ويأتى بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنيته "شو حلو"، والتى وصلت نسبة مشاهداتها على يوتيوب لأكثر من 153 مليون مشاهدة.

ويقدم زياد برجى فى الحلقة عدة أغانى متنوعة بين اللبنانى والمصرى والشعبي، ويختار مجموعة من الأغانى التى أثرت به فى حياته ومسيرته الفنية، ويفاجئ هشام عباس بأداء أغانى شعبية مصرية لأول مرة بجانب عدة أغانى من فترة التسعينيات والأغانى الكلاسيكية بالإضافة إلى عدة مفاجآت أخرى، ويكشف زياد برجى عدة كواليس من رحلته الفنية ومنها قصة لقائه بالفنانة فيروز فى بداياته الفنية.

برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم النجم هشام عباس، ويستضيف فى كل حلقة أحد نجوم الغناء المصريين أو العرب، ليقدم مجموعة من الأغانى المتنوعة التى تربطهم بذكريات وقصص خاصة ويضمها فى "شريط كوكتيل" خاص به فى نهاية الحلقة، ويعرض أسبوعيًا فى العاشرة مساء كل خميس على قناة الحياة.















